Roma, 7 gen. (askanews) - A causa delle forti nevicate, rende noto l'Anas, la viabilità in Puglia è in una situazione critica, soprattutto sulle statali 96 e 100, dove si riversano anche i mezzi pesanti che non possono circolare per divieto lungo l'autostrada Bari - Taranto.

"Le condizioni metereologiche - sottolinea l'Anas continuano ad essere particolarmente avverse su tutta la rete stradale regionale di competenza". Quindi Anas "sconsiglia vivamente di mettersi in viaggio nella regione e in tutto il Centro Sud", ovvero Puglia, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia Nord-Est.(Segue)