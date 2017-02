Roma, 3 feb. (askanews) - L'assessore alle Infastrutture e mobilità della Regione Puglia, Giovanni Giannini, ha firmato oggi con il direttore scientifico di Euromobility, Lorenzo Bertuccio, un protocollo d'intesa per la redazione dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS).

A disposizione ci sono circa 12 milioni di euro di fondi comunitari per aiutare i Comuni e gli enti locali a redigere i piani, che non riguardano più la sola mobilità, ma si interessano anche di sicurezza stradale e di inquinamento. "Diamo una mano ai comuni - ha detto Giannini - proprio per ribadire la volontà della Regione di applicare la mobilità sostenibile. Che non è solo, ma anche, la mobilità ciclistica ma significa predisporre corsie preferenziali, semafori intelligenti, rinnovo del parco rotabile dei bus e potenziamento del traporto pubblico. Sono iniziatitive ineludibili per tutelare la salute delle persone, esposte in città sempre più ai pericoli dell'inquinamento da traffico e da Pm10". (Segue)