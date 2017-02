Mattarella: Mezzogiorno elemento importante per ripresa del Paese

Roma, 3 feb. (askanews) - Il Mezzogiorno come volano per la ripresa di tutto il Paese. Lo ha sostenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della sua visita a Lecce all'università del Salento. In precedenza il capo dello Stato si era recato alla base del 61* Stormo dell'Aeronautica Militare e all'Istituto di Nanotecnologia del Centro Nazionale delle Ricerche.

"Vedere punti eccellenza come questi - ha detto Mattarella - fa comprendere come questo tessuto di cultura che c'è nel Meridione costituisca un elemento importante per la ripresa e del Meridione e del Paese. E' poi confortante - ha aggiunto - che si tratti di centri di eccellenza apprezzati in sede internazionale".

Il presidente, al sua arrivo nella città pugliese, si è innanzitutto recato alla base del 61* Stormo dell'Aeronautica Militare italiana, un centro di addestramento di eccellenza e di portata internazionale, destinato a formare al meglio i piloti del futuro. Basato a Lecce-Galatina, il 61* Stormo è una vera e propria accademia del volo ed è considerata una struttura all'avanguardia per allievi piloti italiani e non.

Successivamente Mattarella è andato in visita all'Istituto di Nanotecnologia del Centro Nazionale delle Ricerche. Il Capo dello Stato ha incontrato i ricercatori e la comunità scientifica che opera nei laboratori dell'Istituto del campus Ecotekne, accompagnato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal Presidente del CNR, Massimo Inguscio, dal Sindaco, Paolo Perrone, dal Rettore dell'Università del Salento, Vincenzo Zara e dal Direttore dell'Istituto, Giuseppe Gigli.

Il capo dello Stato è quindi giunto all'Università del Salento dove ha incontrato il Rettore, Vincenzo Zara, studenti, docenti e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Al termine Mattarella si è spostato al teatro Apollo per assistere alla sua inaugurazione.