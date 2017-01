Bari, 13 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato nel pomeriggio a Lecce il Prefetto Claudio Palomba per fare il punto della situazione sull'emergenza neve in provincia, ricevendo informazioni positive sull'evoluzione delle attività. Il Presidente ha ribadito la disponibilità della Regione Puglia e della Protezione civile per far fronte ad ogni eventuale necessità. Lo rende noto la Regione.