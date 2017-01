Roma, 9 gen. (askanews) - "Le calamità naturali purtroppo continuano a colpire la Puglia e a mettere a dura prova i cittadini, le famiglie e le imprese. Ancora una volta il settore agroalimentare, che costituisce insieme al turismo l'eccellenza della nostra regione, è costretto a fare i conti degli ingentissimi danni subiti. Dinanzi ad emergenze come questa, la politica non può dividersi. Confidando nella sua sensibilità e conoscenza delle problematiche del nostro territorio, sono certo che il presidente dell'Anci Decaro farà tutto il possibile, in sinergia con il Governo e la Regione, per fronteggiare al meglio la situazione e fare in modo che i coltivatori e gli allevatori vengano risarciti dei danni subiti dal maltempo". Lo afferma Michele Boccardi, senatore pugliese di Forza Italia.