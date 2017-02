Roma, 20 feb. (askanews) - Sul piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato storico della Pubblica Amministrazione che prevede la stabilizzazione di quanti abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, l'assessore con delega all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo ha scritto una missiva al Ministro alla Pubblica Amministrazione Madia.

Nella lettera l'assessore ha espresso apprezzamento per il piano che rappresenterebbe certamente un passaggio significativo "per chiunque creda nel lavoro come valore fondante della nostra Carta Costituzionale e guardi alla precarietà come a un'insopportabile condizione di annullamento di prospettive di medio e lungo termine".

"Esiste, però - prosegue Leo - una categoria di lavoratori che, pur servendo la pubblica amministrazione da tempo immemore sembra non poter maturare mai il diritto alla propria stabilità: mi riferisco alla categoria dei lavoratori socialmente utili che, in alcune circostanze da oltre vent'anni, garantiscono servizi essenziali per le amministrazioni locali. Sapere - ha concluso l'assessore Leo nella lettera rivolta al Ministro - che il nostro Governo avverta come non più rinviabile non soltanto avviare, come giustamente sta facendo, un piano di assunzione per i precari della Pubblica Amministrazione, ma anche prevedere la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili rappresenterebbe l'occasione per dimostrare che la buona politica e l'assunzione collettiva di responsabilità possono davvero ristabilire i principi di giustizia sociale".