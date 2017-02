Bari, 12 feb. (askanews) - "La Legge di bilancio 2017 e le novità per i Comuni", questo il titolo del seminario organizzato da Anci Puglia e Ifel, che si terrà a Bari, lunedì 13 febbraio prossimo, dalle ore 9, presso Villa de Grecis (Viale Murge 63). L'incontro, rivolto ad amministratori e funzionari comunali, si propone di approfondire norme e contenuti di interesse per gli enti locali della Legge di Bilancio 2017, inoltre, prevede un momento di confronto sulle principali novità che riguardano gli scenari economici e finanziari e sulle disposizioni in materia di personale.

Dopo la registrazione dei participanti alle ore 9, previsti i saluti del presidente Anci Nazionale Antonio Decaro e del presidente Anci Puglia sen. Luigi Perrone; a seguire, l'introduzione di Massimo Mazzilli Sindaco di Corato e delegato Anci Puglia alla Finanza locale; poi Andrea Ferri (responsabile Finanza Locale Anci/Ifel) farà una relazione sulle novità in materia finanziaria; quindi Giuseppe Canossi (dirigente organizzazione e disciplina lavoro Unioni di Comuni) parlerà delle Novità in materia di personale. Infine, alle ore 12 il dibattito con le domande ai relatori e la conclusione dei lavori prevista per le 13,30.