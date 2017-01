Roma, 19 gen. (askanews) - "Possiamo intervenire" per l'Iva di Taranto e "possiamo intervenire in Veneto per l'acqua, nella Terra dei fuochi, a Gela, a Casale Monferrato: siamo a disposizione di tutti ma ci si deve dare il modo di poterlo fare". Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Gualtiero Ricciardi, in audizione davanti alla commissione Bilancio della Camera sul decreto Sud. Ricciardi però fa presente che ci sono 530 precari dell'Istituto che sono da stabilizzare e chiede che questa misura trovi spazio ad esempio nel milleproroghe.

Tra l'altro, ha fatto notare, questi 530 precari "hanno cominciato a fare ricorsi e li stanno vincendo, quindi dopo aver risanato l'istituto corriamo il rischio di penalizzarlo".