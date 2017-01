Roma, 18 gen. (askanews) - La Regione Puglia chiederà la revisione dell'Aia dell'Ilva e lo vuole fare prima che la procedura di acquisto dell'acciaieria di Taranto si completi. A spiegarlo è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel corso di un'audizione davanti la commissione Bilancio della Camera sul decreto Mezzogiorno.

"Vorrei che nel decreto" che contiene appunto misure sull'Ilva, "fosse qualificata la decarbonizzazione come elemento per la valutazione delle offerte. Per i dati di cui dispongo - stoolinea ancora Emiliano - le emissioni nocive con la decarbonizzazione vengono azzerate, resta il problema di anidride carbonica, ma anche questa con i nuovi processi può essere abbattuta e si elimina il problema della creazione dei parchi minerari".