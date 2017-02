Roma, 2 feb. (askanews) - I lavoratori di Ilva sono stati "messi in sicurezza". È la rassicurazione che arriva dal ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, in una intervista a Radionorba. Per quanto riguarda il sospetto che la cassa integrazione sia l'anticamera di esuberi per rendere più appetibile l'azienda ai nuovi acquirenti, cosa su cui il governatore Emiliano ha chiesto chiarimenti al governo, De Vincenti ha dichiarato: "Emiliano sta agitando dei fantasmi che non hanno senso e il sindacato sa bene come stanno le cose".

"Intanto con il decreto abbiamo messo in sicurezza i lavoratori in questa fase di transizione, che adesso si apre con la cessione dello stabilimento e i nuovi investimenti, abbiamo poi rafforzato la tutela del reddito dei lavoratori".