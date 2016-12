Calenda: completato pacchetto di misure per territorio tarantino

Roma, 23 dic. (askanews) - Il governo ha approvato "in via d'urgenza un pacchetto di interventi pari a 100 milioni in favore dell'Ilva e del territorio tarantino". Lo afferma il ministero dello sviluppo economico, secondo cui "le misure mirano a rafforzare i presidi sanitari dell'area e a realizzare un piano di responsabilità sociale d'impresa".

Il provvedimento "è parte del decreto legge 'Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale' che più in generale contiene misure volte ad affrontare le situazioni urgenti di criticità presenti in alcune aree del Mezzogiorno".

"Con queste norme - sottolinea il ministro Carlo Calenda - il governo completa il pacchetto di interventi già adottati in favore dell'Ilva e del territorio tarantino, dedicando un'attenzione speciale alla tutela della salute e all'assistenza delle famiglie dell'area".

