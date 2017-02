Emiliano: riconoscimento decarbonizzazione Ilva vittoria culturale

Roma, 1 feb. (askanews) - "La proposta di decarbonizzazione di Ilva della Regione Puglia non solo è stata riconosciuta dalla Commissione Industria del Senato e dai sindacati, non solo ha ricevuto attenzione e apprezzamento dai più autorevoli organismi scientifici nazionali e internazionali, ma oggi trova riscontro anche in colossi come la Deutsche Bank che ha deciso di fermare nuovi finanziamenti al settore del carbone nel rispetto degli accordi della Conferenza sul Clima Cop21", così il presidente della Regione Puglia replica alle dichiarazioni del ministro per la Coesione territoriale e mezzogiorno Claudio De Vincenti, sottolineando che il riconoscimento della proposta di decarbonizzazione è "una vittoria culturale storica sulla ipotesi De Vincenti della gestione di Ilva solo col carbone".(Segue)