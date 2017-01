"Avrebbe dovuto scegliere persone per bene, creare una rete"

Roma, 22 gen. (askanews) - "Non ci arriva, è troppo complicato": così Michele Emiliano (Pd), presidente della Regione Puglia, ha spiegato il difficile rapporto del leader del Pd, Matteo Renzi, con il Sud d'Italia. Da Renzi, ha spiegato durante la registrazione di Faccia a faccia, in onda questa sera alle 20.30 su La7, Emiliano si sente separato da "visioni del mondo completamente diverse".

Renzi "è abituato alla Toscana, dove chi si candida col Pd viene eletto anche se è una Lambretta...". Il segretario democratico avrebbe dovuto, "tanto per cominciare, scegliere le persone con le quali interloquire e creare una rete di persone per bene". A una domanda sul ruolo del suo collega "governatore" della Campania, Vincenzo De Luca, l'ex sindaco di Bari ha risposto precisando che "De Luca è un interlocutore inevitabile per il Sud".