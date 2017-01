Roma, 22 gen. (askanews) - Il "Patto per la Puglia"? "Un espediente mediatico di Matteo Renzi", secondo il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervistato a Faccia a faccia su La7. A giudizio di Emiliano l'intesa riguarda soldi dovuti, che il Governo non avrebbe potuto negare alla sua regione. Il numero uno pugliese, nel corso dell'intervista, ha anche confermato di essere pronto a sfidare proprio Renzi al congresso del Pd.

Sul tema del Patto per la Puglia, però, Emiliano si è guadagnato una dura replica da parte di Claudio De Vincenti, che nel governo Gentiloni ricopre il ruolo di ministro della Coesione territoriale e del Mezzogiorno, ma che con il precedente esecutivo guidato da Matteo Renzi è stato prima viceministro allo Sviluppo economico, poi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. "Michele Emiliano - ha osservato De Vincenti - fa finta di non ricordare che dei 5 miliardi e mezzo di finanziamento del Patto per la Puglia oltre 3 miliardi e 300 milioni - cioè il 60 per cento - sono finanziamenti a valere sul bilancio nazionale, la Regione contribuisce con soli 500 milioni - meno del 10 per cento - e i rimanenti sono finanziamenti a carico del bilancio Ue".

"Altro che espediente mediatico: il Patto per la Puglia testimonia - ha aggiunto il ministro - l'attenzione del presidente Renzi verso i cittadini pugliesi. E' per loro che il Governo porterà avanti il Patto per la Puglia, nonostante il comportamento irresponsabile del Presidente della Regione".