Roma, 11 gen. (askanews) - Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, è stato oggi, dopo aver lasciato Santeramo, nelle zone del Tarantino colpite dal maltempo e dall'emergenza neve. Ha incontrato nei rispettivi comuni i sindaci di Laterza, Gianfranco Lopane, Castellaneta, Giovani Gugliotti, Ginosa, Vito Parisi e Mottola, Luigi Pinto insieme al personale impegnato nei soccorsi. "Abbiamo fatto - ha dichiarato - una valutazione di quello che è accaduto in questi giorni. Nell'ambito di una catastrofe ambientale di evidente sproporzione rispetto alla norma e ai mezzi in campo, la valutazione è comunque positiva. Hanno reagito bene tutte le macchine della Protezione civile e qui è intervenuto pesantemente anche l'Esercito. Ci sono state straordinarie prove di determinazione e di coraggio da parte dei volontari che hanno recuperato tantissime persone sparse nelle campagne. Per l'agricoltura dichiareremo subito lo stato di calamità e cercheremo di provvedere subito, soprattutto nei confronti di coloro che non hanno coperture assicurative e che rischiano grosso se qualcuno non gli da una mano". (Segue)