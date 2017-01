Roma, 10 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questa mattina è stato a Santeramo in Colle dove ha fatto un giro di ricognizione per le strade del centro e incontrato i volontari al lavoro, i carabinieri, i vigili del fuoco e i militari della brigata Pinerolo dell'Esercito, tutti impegnati nell'emergenza neve. Anche oggi infatti ha nevicato sul territorio della Murgia.

Dopo una riunione operativa presso il Coc della Protezione civile del comune, è andato a Cassano Murge, accompagnato dagli uomini dell'Arif (azienda regionale irriguo/forestale) per la prima volta impegnati massicciamente in un'operazione di protezione civile. A Cassano è andato presso il Coc, allestito nei locali della polizia locale dove ha incontrato il personale. Emiliano è poi andato nella foresta Mercadante, accompagnato dal commissario Arif Domenico Ragno, per valutare i danni provocati dalla neve agli alberi e lo stato di salute degli animali, a migliaia spezzati dal peso della neve. Per osservare i danni dall'alto, i tecnici Arif hanno usato anche un drone. (segue)