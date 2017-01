Cordoglio del governatore pugliese per nuova tragedia in Abruzzo

Roma, 24 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, insieme alla Giunta Regionale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa nell'adempimento della sua missione di soccorso di Mario Matrella, a bordo dell'elicottero precipitato a Campofelice, in Abruzzo. "Un dolore grandissimo - ha dichiarato il governatore -, sono vicino alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Mario Matrella, originario di Foggia, che oggi ha perso la vita insieme ad altre cinque persone soccorrendo una persona in pericolo sulle nevi dell'Abruzzo, facendo il suo dovere a bordo di un elicottero del 118".