Dl Sud, ok emendamento Pd: Sogin si occuperà di bonifica Cemerad

Roma, 1 feb. (askanews) - Il commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi del deposito ex Cemerad, nel Comune di Statte, è autorizzato ad affidare alla Sogin il servizio di trasporto, caratterizzazione, smaltimento di rifiuti presenti nel deposito Cemerad con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici. Lo prevede un emendamento al decreto Sud presentato dal Pd e approvato dalla commissione Bilancio della Camera.

Le funzioni e i poteri del commissario sono prorogati fino al completamento delle attività.