Roma, 27 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, esprime soddisfazione per l'apertura della Commissione Industria del Senato alla proposta di decarbonizzazione dell'Ilva, fortemente sostenuta dalla Regione Puglia. Emiliano però ribadisce che intanto "la situazione dell'Ilva non appare affatto migliorata in relazione al diritto alla salute dei cittadini. I parziali adempimenti dell'Aia non hanno avuto riflessi apprezzabili sull'inquinamento, che risulta diminuito solo perché lo stabilimento ha dimezzato i suoi livelli produttivi".

Significativo è stato il passaggio espresso questo pomeriggio dal Presidente della commissione, senatore Massimo Mucchetti, sul "prezzo del gas", che un tempo rendeva economicamente non fattibile la decarbonizzazione mentre oggi non rappresenta più un limite per l'operazione.

(segue)