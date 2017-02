Csm, caso Emiliano rinviato in disciplinare ad aprile

Roma, 23 gen. (askanews) - E' slittata ad aprile la trattazione del procedimento disciplinare aperto dal Csm nei confronti di Michele Emiliano, magistrato in aspettativa e attualmente presidente della Regione Puglia. Il rinvio si è reso necessario dopo che il governatore della Puglia ha nominato un nuovo difensore, il procuratore di Torino, Armando Spataro.

Il procedimento è stato aperto per una presunta violazione della norma posta a garanzia dell'ersercizio indipendente e imparziale della funzione giudiziaria e valevole anche per i magistrati collocati fuori ruolo.

In pratica, Michele Emiliano iscrivendosi al Pd (il suo partito) e svolgendo attività direttiva, ha spinto la procura generale della Cassazione ad aprire una procedura. La ragione dell'iniziativa disciplinare, del resto, deriverebbe proprio dal fatto che, in quanto leader regionale del Pd, Emiliano svolge con carattere di continuità attività politica. Una condotta che sarebbe incompatibile, visto che ai magistrati non è consentita l'iscrizione ai partiti politici. E le limitazioni varrebbero anche per quelli che come Emiliano, sono fuori ruolo.