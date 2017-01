Roma, 24 gen. (askanews) - Un intervento immediato per le imprese agricole pugliesi danneggiate dall'ondata di maltempo che ha colpito il Centro Sud. E' questa la richiesta contenuta in una interpellanza dei parlamentari Antonio Distaso, Trifone Altieri e Benedetto Fucci (Conservatori e riformisti) e rivolta al ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, e al ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.

"Il ministro Martina - spiega la nota che illustra l'interpellanza - si è detto disponibile ad allargare le maglie del Fondo di solidarietà e a reperire nuove risorse anche per le imprese che abbiano subito danni per eventi assicurabili e che in teoria non potrebbero essere rimborsati".

Nell'interpellanza Distaso, Altieri e Fucci chiedono al governo quali siano "le iniziative concrete in atto per consentire l'accesso al Fondo a queste imprese e se non ritenga opportuno intervenire con un provvedimento legislativo ad hoc che possa risarcire integralmente gli agricoltori quanto meno dei danni alla produzione. In assenza di risorse aggiuntive a quelle del Fondo di solidarietà e di sgravi tributari e creditizi - sottolineano nella interpellanza - i danni alla coltivazione sarebbero a lungo termine". I parlamentari ricordano, inoltre, che secondo una prima stima nella sola Regione Puglia le perdite superano i 110 milioni di euro, con danni per le produzioni di ortaggi e frutta e per le aziende florovivaistiche e zootecniche.

Per questi interventi a sostegno delle imprese è fondamentale il ruolo della Regione: "La normativa del Fondo di solidarietà nazionale che disciplina gli interventi del soccorso a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali stabilisce che le domande di aiuto devono essere presentate su base regionale. L'obiettivo - scrivono i parlamentari - è quello di ridare alle aziende agricole pugliesi e in particolare della provincia di Bari, la possibilità di tornare a produrre in tempi brevi, che non possono certo essere quelli previsti dall'attuale normativa nazionale per la gestione delle calamità nazionali".