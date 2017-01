Bari, 4 gen. (askanews) - "Si può fare a meno di 330 posti letto a Lecce, 290 a Brindisi e 380 a Taranto? Secondo noi NO. Serve invece intervenire sulla mobilità passiva e limare i finanziamenti alla sanità privata. Queste due operazioni, come da tempo dettagliatamente spiegato, farebbero risparmiare oltre 90 milioni di euro". Lo ha dichiarato il presidente della II commissione consiliare Cosimo Borracino.

"Scendendo nello specifico del piano - ha aggiunto - a sommi capi, nella provincia barese si mortifica il nosocomio di Molfetta, si elimina la Neurochirurgia pubblica al "Di Venere" di Bari per spostare quei posti letto a strutture private accreditate; si chiude Triggiano, strategico nella cinta della città capoluogo e chiude pure Terlizzi. Nella BAT martirizzata, poiché ha la percentuale in assoluto più bassa nel rapporto posti letto per mille abitanti (parliamo di 1,72 rispetto al 2,75 regionale), si chiudono Trani e Canosa. A Brindisi si chiudono tre ospedali: Mesagne, San Pietro Vernotico e Fasano. A Lecce si mortifica Casarano declassandolo a ospedale di base, mentre sarebbe bastato inserire posti letto per oculistica e otorino e sarebbe già stato ospedale di primo livello oltre a depotenziare Copertino. A Taranto si chiude Grottaglie e se il "San Marco" perderá la qualifica di ospedale, salteranno tutti gli equilibri del sistema ospedaliero della provincia jonica. Questa decisione di fatto consegnerà l'impossibilità a liberare posti letto al " Moscati "di Taranto, che si avvia alla trasformazione in Polo oncologico, per mancanza di spazi idonei per la realizzazione di reparti previsti nei piani di riordino da oltre 20 anni (gli stessi previsti oggi)". (segue)