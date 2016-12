Roma, 21 dic. (askanews) - "A gennaio fisseremo con Leonardo un incontro per monitorare la situazione degli investimenti a Brindisi e in particolare per lo stabilimento Agusta Westland di Brindisi, storico sito del settore aerospaziale pugliese". Lo conferma l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Loredana Capone.

"Nell'incontro dei giorni scorsi - prosegue la Capone - infatti l'amministratore delegato Mauro Moretti ci ha dato garanzia che lo stabilimento non solo sarebbe stato mantenuto, ma avrebbe visto ulteriori investimenti da parte di Leonardo". (Segue)