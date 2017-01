Roma, 20 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Puglia, ha telefonato questa mattina al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per esprimergli la propria costernazione e il proprio dolore per "i lutti, i disagi e le sofferenze che hanno colpito i nostri fratelli e sorelle in Abruzzo". Emiliano ha messo a disposizione del presidente abruzzese "ogni risorsa della Puglia per collaborare a quanto egregiamente stai già facendo". "Auguro a te ed a tutti gli abruzzesi - ha concluso - di risolvere al più presto la situazione".