Roma, 2 feb. (askanews) - Alle Province servono 400-600 milioni per continuare a garantire i servizi: "se non riceveremo risposte entro il 16 febbraio siamo pronti a compiere gesti eclatanti". Lo ha annunciato il sindaco di Vicenza e presidente dell'Upi, Achille Variati, al termine della Conferenza Unificata. "Non siamo in condizione di preparare i bilanci e nemmeno di chiedere l'esercizio provvisorio - ha spiegato Variati - abbiamo alzato la voce con il Governo perchè al di là della distribuzione del cosiddetto fondone che dovrebbe azzerare il terzo vergognoso e insostenibile taglio alle Province per il 2017 nessuno è in condizione fare il bilancio. C'è un blocco totale finanziario che si sta riversando pericolosamente sui servizi una situazione di paralisi gravissima".