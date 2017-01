Province, Upi: intervenire con urgenza sui tagli ai servizi

Roma, 11 gen. (askanews) - "È da più di un anno che spieghiamo, conti alla mano, che i tagli imposti alle Province dalle manovre economiche sono insostenibili perché hanno effetti disastrosi sui servizi ai cittadini: l'ondata di freddo di questi giorni ha fatto emergere le prime criticità per scuole e strade. Serve un intervento immediato e il Parlamento deve avere piena contezza che il deterioramento indotto dei bilanci di questi enti ha effetti immediati sulle nostre comunità". Lo ha detto il rappresentante del Comitato direttivo Upi, Giuseppe Rinaldi, Presidente della Provincia di Rieti, intervenendo oggi in audizione alla Commissioni Bicamerale per il federalismo fiscale sulla finanza delle Province.(Segue)