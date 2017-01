Il Dipartimento: squadre a lavoro anche per gli incendi in Liguria

Roma, 18 gen. (askanews) - Il dipartimento della protezione civile sta affrontando una situazione complessa, con più fronti che si sono sovrapposti: le nuove scosse nel Centro Italia, questa volta con epicentro nell'aquilano, il maltempo e l'emergenza neve, che colpisce anche le zone terremotate, e anche gli incendi in Liguria. E' lo stesso Dipartimento che dà il quadro: il sistema di protezione civile, coordinato dal Dipartimento, "è impegnato in queste ore su più fronti in diverse zone dell'Italia e sta assicurando la propria operatività in tutte le aree interessate da criticità, dal maltempo che dallo scorso fine settimana sta interessando l'Italia, alle forti scosse che oggi hanno nuovamente colpito i territori tra Abruzzo e Lazio, agli incendi boschivi in Liguria".