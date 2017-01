Trieste, 26 gen. (askanews) - "La Protezione civile è uno dei più importanti patrimoni del Paese, un'ossatura che attraversa tutta la Penisola facendo spesso dimenticare le grandi differenze che ancora contraddistinguono i nostri territori. E' un modello vincente che va sostenuto e a cui va tutto il nostro encomio per il lavoro svolto e per quello che sta facendo in questo ultimo anno denso di continue calamità naturali". "Lo dico - ha sostenuto Franco Iacop, coordinatore della Conferenza dei Consigli regionali italiani e presidente del Consiglio regionale del FVG - con cognizione di causa, essendo friulano e avendo visto nascere la Protezione civile, avendo in Conferenza il polso di quanto accade sui territori e di come la Protezione civile e i coordinamenti regionali stiano facendo fronte alle catastrofi che si sono abbattute sull'Italia centrale".