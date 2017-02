Roma, 19 feb. (askanews) - Da tempo l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) combatte la battaglia dei piccoli Comuni per preservare il servizio pubblico e universale che Poste italiane deve continuare a garantire. Molti Sindaci hanno promosso ricorsi davanti al Tar contro il piano di razionalizzazione che, avendo chiuso alcuni sportelli, ridotto l'orario di altri e istituito la consegna della posta a giorni alterni, fa venir meno questa condizione. I giudici amministrativi hanno rimesso la valutazione se la legge italiana sia in contrasto con la normativa Ue, alla Corte di giustizia dell'Unione europea. "In questo quadro - sostiene in una nota il presidente dell'ANCI, Antonio Decaro - procedere con la seconda fase di privatizzazione fa suonare un ulteriore campanello d'allarme in quelle comunità, le più piccole soprattutto, che hanno nell'ufficio postale un presidio dello Stato e un servizio sociale".(Segue)