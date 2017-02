Roma, 9 feb. (askanews) - Via l'amianto dalle scuole e battaglia allo smog con la mobilità sostenibile: sono questi i due punti affrontati oggi dal presidente dell'Anci, Antonio Decaro nell'incontro con il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti.

"La battaglia contro lo smog si vince investendo nella mobilità sostenibile. Per questo i Comuni hanno bisogno che il fondo al quale attingere venga stabilizzato": la richiesta è stata avanzata dal presidente dell'Anci, Antonio Decaro, durante l'incontro nella sede dell'associazione dei Comuni con il ministro per l'Ambiente, Gian Luca Galletti, al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio nazionale Enzo Bianco e il vicepresidente in rappresentanza dei piccoli Comuni, Roberto Pella. Una riunione per fare il punto sulle iniziative condivise a tutela del territorio. Da "città zero amianto", un tour delle buone pratiche nella battaglia per la salute dei cittadini, al "giubileo della luce", il progetto Anci per l'efficientamento energetico e la valorizzazione artistica del patrimonio culturale, dal monitoraggio degli interventi comunali per la mobilità alternativa alla proposta di utilizzo dei fondi Ets, derivanti dalle aste "emission trading" per interventi dei Comuni che incentivino mobilità sostenibile ed efficienza energetica. (Segue)