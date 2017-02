Montanari: vogliamo riacquisirlo ma non va lasciato in illegalità

Torino, 18 feb. (askanews) - Il Comune di Torino vuole rientrare in possesso della Cavallerizza Reale e per farlo serviranno almeno 70 milioni, 10 per riacquisire il complesso da Cdp e dal Fondo di Cartolarizzazione del Comune e 60 per restaurarlo e renderlo sicuro e fruibile. Lo ha assicurato il vicesindaco del capoluogo piemontese, Guido Montanari, nel corso di un incontro pubblico dal titolo "idee per la Cavallerizza", promosso dall'amministrazione comunale pentastellata "per raccogliere idee dal basso" e fare il punto sulla situazione.

Un percorso che si annuncia in salita, primo perché "c'è un problema di risorse", ha precisato il vicesindaco; secondo perché il complesso è occupato in una parte e gli occupanti non sono sembrati propensi a delle aperture nei confronti dell'Università, che all'interno del complesso ha la sua nuova Aula Magna, o del Teatro Stabile, che nella manica del Maneggio, poi risultata inagibile, aveva allestito un teatro e punta a riprendersi lo spazio, investendo per riqualificarlo.

Il complesso è patrimonio dell'Unesco e si trova in pieno centro alle spalle del Teatro Regio, dell'Archivio di Stato, del Polo Reale. Ricucire le diverse posizioni e istanze è l'obiettivo del Comune, che vuole trasformare la Cavallerizza "in un luogo di ricerca culturale e artistica", come ha specificato Montanari, che ha messo in chiaro "non possiamo lasciare la Cavallerizza nell'illegalità".(Segue)