Torino, 31 gen. (askanews) - "Oggi, con tutti i mezzi e le risorse industriali e commerciali, agricole e del terzo settore che abbiamo a disposizione, ci stiamo perdendo in chiacchiere nei confronti dei giovani, senza affrontare seriamente questo tema del lavoro, lasciato alla mercé di un mercato selvaggio, che cerca solo i propri interessi economici e finanziari. Ci sarebbe bisogno di un moderno Piano Marshall nel nostro Paese, ma anche a livello di Comunità europea, per affrontare finalmente alla radici questo problema e trovare una soluzione adeguata alla gravità della situazione". Lo ha detto l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, nella sua omelia per la festa di don Bosco nella Basilica di Maria Ausiliatrice.