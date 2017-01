Torino, 31 gen. (askanews) - Imprese in calo in Piemonte per il quinto anno consecutivo. E' quanto si evidenzia dall'analisi del registro delle imprese condotta da Unioncamere Piemonte. Nella regione sono nate 26.447 aziende nel 2016, un po' di più delle 26.155 del 2015. Ma, al netto delle 26.966 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d'ufficio, in leggero aumento rispetto alle 26.663 del 2015), il saldo è negativo per 519 unità. Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine dicembre 2016 presso il Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi ammonta così a 438.966 unità, confermando il Piemonte in settima posizione tra le regioni italiane, con oltre il 7% delle imprese nazionali. Performance migliore per il settore del turismo (+1,21%), male costruzioni (-1,15%) e industria in senso stretto (-0,79%).

Andamenti negativi in tutte le province, ad eccezione di Novara (+0,25%) e Torino (+0,07%). Società di capitale (+2,66%) e le altre forme di impresa (+0,58%) continuano a evidenziare dinamiche positive, mentre risultano ancora negativi gli andamenti delle imprese individuali (-0,34%) e delle società di persone (-1,53%). "La crisi che ha colpito il tessuto imprenditoriale regionale non si è ancora conclusa - commenta Ferruccio Dardanello, Presidente Unioncamere Piemonte - pur essendosi attenuata nell'ultimo biennio: il tasso di crescita delle imprese piemontesi è ancora negativo, in controtendenza rispetto al dato italiano. Sicuramente la forte frammentazione produttiva non ha aiutato le imprese del territorio a resistere al meglio alle prolungate difficoltà".