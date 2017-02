Torino, 27 feb. (askanews) - A gennaio In Piemonte sono stati richiesti 5,2 milioni di ore di cassa integrazione in aumento del 22,2%. Le rileva la Uil. A fronte di un calo del 35,5% della cig ordinaria e del 25,7% di quella in deroga, si registra un aumento del 58,1% della cig straordinaria. A gennaio, i lavoratori piemontesi tutelati sono stati 30.918, con un aumento di 5.607 unità rispetto al mese precedente. Il Piemonte è la regione con la maggiore richiesta di cassa integrazione, seguita dalla Lombardia e dalla Puglia.Torino, con 3, 9 milioni di ore, si conferma provincia più cassaintegrata d'Italia, seguita da Bari e Milano. "Questa è un fase in cui, purtroppo, si discute sui decimali di punto di crescita del PIL italiano, mentre manteniamo la posizione di retroguardia tra i Paesi europei - affermail segretario della uil del Piemonte gianni Cortese - . Dobbiamo dire con chiarezza che la strada da percorrere è ancora lunga e tortuosa, considerando i pesanti effetti provocati dalla crisi sul sistema produttivo e su milioni di persone, con l'aumento costante delle diseguaglianze e la concentrazione della ricchezza in poche mani. La ripresa è fatta di consumi e investimenti. E' importante, perciò, - conclude il sindacalista - rinnovare i contratti, ridurre la pressione fiscale e programmare investimenti pubblici, utili a rendere competitivo, moderno e più sicuro il Paese".