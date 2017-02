Torino, 28 feb. (askanews) - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva finanziato il corso di formazione, svoltosi teoricamente tra l'ottobre 2012 e il febbraio 2013, con oltre 250mila euro. Il denaro era stato incassato, ma del corso erano rimasti soltanto alcuni conti e ricevute fasulle in un giro di pagamenti mai avvenuto. I 147 operai di una cooperativa che avrebbero dovuto seguire le lezioni non sono mai entrati in un'aula. E' quanto ha accertato la Guardia di Finanza di Tortona, nel corso di un'indagine fiscale nei confronti di una ditta individuale attiva nel settore della formazione: denunciate cinque persone per truffa aggravata ai danni dello Stato in concorso e falso ideologico. I responsabili della cooperativa, per poter ottenere il finanziamento pubblico, avevano esibito - agli organi competenti alla concessione - falsi registri delle presenze ai e fatture di acquisto di beni e servizi mai effettivamente ricevuti.