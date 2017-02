Torino, 23 feb. (askanews) - E importante "mantenere vivo il ricordo delle vittime di violenza e terrorismo, per accrescere nelle nuove generazioni i messaggi di pace e tolleranza". Lo ha detto Federica Marchioro, cugina di Roberto Crecenzio, ucciso dalle fiamme nell'ottobre del 1977, in un bar di via Po a Torino a cui era stato dato fuoco durante una manifestazione di protesta dell'estrema sinistra. A quarant'anni di distanza oggi è stata apposta una targa sulla facciata dello stabile dove avvenne la tragedia, in memoria di quello studente lavoratore di soli 22 anni che tentò inutilmente di nascondersi nel bagno del locale "Angelo Azzurro" per sfuggire alla violenza cieca di quei momenti.

La manifestazione del 1° ottobre 1977 - ha ricordato il vicepresidente del Consiglio regionale Nino Boeti - rappresentava una reazione all'uccisione, da parte di gruppi eversivi fascisti, di un militante di Lotta Continua, Walter Rossi, avvenuta il giorno prima a Roma. Alla violenza si rispose, dunque, con la violenza. Ma dentro questo variegato mondo, fatto di intolleranza e rabbia contro lo Stato e le Istituzioni democratiche, certamente erano presenti migliaia di giovani che trovarono nella protesta anche il sogno di un mondo migliore nel quale limitare le disuguaglianze e le povertà".