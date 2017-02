Roma, 23 feb. (askanews) - Dopo gli intoppi dovuti alle forti piogge di novembre, la talpa per gli scavi del prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino e la realizzazione della stazione Bengasi hanno ripreso a viaggiare a 10 metri al giorno. E' quanto è stato reso noto dopo che l'Assessore ai trasporti del Comune, Maria Lapietra, ha partecipato nel primo pomeriggio di oggi, in piazza Bengasi, al Tavolo di Cantiere. In particolare la Tbm ( (Tunnel Boring Machine, la grande fresa che sta realizzando lo scavo) sta scavando verso Moncalieri per la ralizzazione della galleria di servizio. Una volta arrivata a destinazione, la fresa verrà smontata, estratta dal sottosuolo e riportata in piazza Bengasi. Qui, con l'aumento dei turni giornalieri, che passeranno da 2 a 3 anche per recuperare una parte del ritardo accumulato, verrà calata nuovamente sottoterra per scavare la galleria fino alla stazione del Lingotto. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi in consiglio comunale dall'assessore, i lavori hanno accumulato fino ad ora un ritardo di circa tre mesi. In particolare erano emersi problemi di stoccaggio del materiale estratto per l'allagamento dei siti di deposito provocato dalle forti piogge che, dal mese di novembre, avevano costretto a interrompere i lavori.

(Segue)