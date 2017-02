Torino, Spataro: contro gang oro bene cooperazione internazionale

Torino, 14 feb. (askanews) - Il metallo rubato veniva acquistato, portato in una fonderia torinese e trasformato in verghe aurifere. Quindi veniva quindi venduto, a quotazioni di mercato, a primarie società nazionali operanti nel settore, con la mediazione fittizia di una società ungherese, il cui titolare è un cittadino italiano. In questo modo l'oro, raccolto illecitamente a Torino e mai uscito dal territorio nazionale, risultava venduto da un operatore estero a una società nazionale, mediante un'operazione di acquisto intracomunitaria. E' quanto ha accertato l'operazione Melchiorre, che condotta dalla guardia di finanza di Torino coordinata dalla procura di Torino in collaborazione con le autorità slovene e ungheresi, ha portato all'individuazione del gruppo criminale, all'arresto di 11 persone, alla perquisizione di altre 9 e a un provvedimento di sequestro di beni per complessivi 9 milioni di euro, tra cui quelli intestati ad una società ungherese.

Per la buona riuscita delle indagini è stato fondamentale, trattandosi di reati che hanno visto coinvolte società di altri Paesi dell'Ue, il coordinamento garantito dall'organismo di cooperazione internazionale Eurojust. "Questa operazione è l'esempio di una corretta applicazione dei principi che devono reggere cooperazione internazionale", ha detto il procuratore di Torino Armando Spataro.

La compravendita documentata era fondamentale per il gruppo perché permetteva di far uscire il denaro contante che sarebbe servito per finanziare i successivi acquisti illeciti di oro. Infatti, il denaro ricevuto con bonifico, a fronte della fattura emessa dalla società ungherese, veniva poi prelevato in contanti dai conti correnti accesi presso istituti di credito ungheresi, portato materialmente a Torino e consegnato ai reali venditori che lo utilizzavano per pagare in nero i fornitori o ricettatori. A mettere in contatto tra loro i riciclatori è stato un procacciatore d'affari di Arezzo, che ne ha coordinato l'attività e, in una seconda fase dell'operazione, ha favorito l'accreditamento della cartiera ungherese presso un'impresa nazionale leader del settore.