Torino, 14 feb. (askanews) - Un ramificato gruppo criminale, che riciclava oro di provenienza illecita, è stato smantellato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Torino, che sta eseguendo 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 60 perquisizioni in diverse regioni italiane, in Ungheria e Slovenia. Quasi una tonnellata l'oro riciclato. Sequestrati 9 milioni di euro. Coinvolte anche due aziende torinesi del settore. I particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa, alle ore 12,30, alla presenza del Procuratore Capo Armando Spataro e a cui prenderanno parte, in collegamento da L'Aia, anche magistrati di Eurojust, che ha coordinato l'attività in più Paesi.