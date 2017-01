Torino, 20 gen. (askanews) - Scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino una maxi frode nel settore automobilistico. Sequestrati 550 mila ricambi, per un valore di oltre 6 milioni di euro, con loghi delle più note case automobilistiche nazionali ed internazionali contraffatti.

I baschi verdi hanno individuato 30 persone che dovranno rispondere di vendita di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in commercio. Mentre sono 27 le società, tutte italiane, coinvolte nel giro d'affari illecito.

Coordinate dalla Procura di Torino, le indagini hanno consentito di ricostruire l'intera filiera produttiva e distributiva dei prodotti contraffatti. In cima alla catena c'era una vera e propria industria di pezzi taroccati, radicata su tutto il territorio nazionale e così bene organizzata da riuscire ad ingannare non solo i consumatori, attratti da prezzi vantaggiosi, ma anche i meccanici delle officine che non si accorgevano della contraffazione. Trenta le perquisizioni fatte dalla Guardia di Finanza, soprattutto nel Nord Italia.