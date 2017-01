Torino, 23 gen. (askanews) - Oltre 10 chili di formaggi e salumi ammuffiti, una latta di sciroppo all'amarena risalente agli anni ottanta, 300 mila euro sottratti a tassazione: è cio che ha scoperto la Guardia di Finanza in un ristorante di Sestriere e in un bar di Bardonecchia, località sciistiche in provincia di Torino.

A Bardonecchia il titolare del bar è stato denunciato per la cattiva conservazione dei cibi, mentre l'esercente di Sestriere dovrà pagare una sanzione.