Torino, 2 feb. (askanews) - "Nei casi in cui è stata fatta diagnosi di sospetta scabiasi sono stati prescritti i trattamenti del caso con allontanamento del personale dai reparti, negli altri casi è stata consigliata la profilassi. A tutt'oggi il personale è sottoposto a sorveglianza continua. Per quanto riguarda, invece, i degenti non sono stati riscontarti altri casi di scabbia". Lo ha precisato Elisabetta Sardi, direttore sanitario dell'ospedale Martini, a proposito della notizia di 4 casi di scabbia tra il personale dell'ospedale, dopo il ricovero di un'anziana affetta dalla malattia parassitaria.