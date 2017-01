Torino, riceveva le richieste di droga via WhatsApp: arrestato

Torino, 9 gen. (askanews) - Sul telefono riceveva le ordinazioni, anche via WhatsApp, e poi lasciava la droga per i suoi clienti in luoghi prestabiliti della movida a Torino nel quartiere San Salvario. Si tratta di un pusher di origine africana di 20 anni, che aveva tra i suoi clienti anche minorenni.

Il giovane è stato arrestato la sera dell'Epifania dai carabinieri della compagnia San Carlo di Torino, dopo un pedinanento, proprio mentre stava cedendo droga a dei ragazzini.

Sequestrati anche i suoi telefoni con centinaia di numeri degli acquirenti e un sacchetto con 40 dosi di droga, tra cocaina, crack, eroina e hashish.