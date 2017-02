Roma, 24 feb. (askanews) - Ossigenazione extracoporea per una neonata, trasferita poi nell'ospedale di riferimento, il Regina Magherita di Torino con il macchinario Ecmo (Extra Corporeal Membrane Oxigenation) inserito. Il primo trasporto pediatrico della rete ragionale di emergenza Ecmo respiratorio, nata in seguito all'epidemia della febbre suina degli scorsi anni, e utilizzata solo per gli adulti, ha salvato la vita alla piccola. Nata lo scorso 8 febbraio presso l'ospedale Maria Vittoria di Torino la bimba, di 3 chilogrammi, manifestato fin da subito un'insufficienza respiratoria gravissima ed in rapido peggioramento nelle 24 ore successive per una polmonite da inalazione di liquido amniotico. Presa in carico dai neonatologi della Terapia Intensiva Neonatale del Maria Vittoria, intubata ed in ventilazione artificiale massimale, la mattina successiva era però talmente grave che avrebbe potuto resistere solo poche ore. I piccoli polmoni non erano infatti più in grado di ossigenare il sangue. Per questo motivo sono stati allertati gli anestesisti dell'ospedale Regina Margherita, diretti dal dottor Giorgio Ivani.

