In manette un giovane di 29 anni di San Mauro Torinese

Torino, 19 gen. (askanews) - "Se non mi dai i soldi ti taglio la gola". Così un giovane di 29 anni di San Mauro Torinese estorceva denaro al padre per comprarsi la droga. I genitori del giovane, che venivano minacciati e taglieggiati dallo scorso marzo, hanno sporto denuncia ai Carabinieri. In un'occasione, impugnando un coltello, il ragazzo ha simulato il gesto di tagliare la gola genitore.

I militari hanno arrestato il ragazzo, che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali.