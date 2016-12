Torino, 29 dic. (askanews) - "Questa barca ha un comandante che finora ha fatto 'ammuina' ben guardandosi da entrare nel merito delle decisioni significative": Stefano Lo Russo, ex assessore all'Urbanistica e ora capogruppo Pd in consiglio comunale a Torino, è sferzante nei confronti della sindaca grillina Chiara Appendino. "Quello che ha fatto l'ha fatto in continuità con la giunta precedente - dice Lo Russo con fredda malizia durante la conferenza stampa di fine anno dei suo gruppo politico assieme al segretario cittadino Fabrizio Morri - mentre tutte le politiche annunciate in campagna elettorale sono politiche non realizzabili". Il resto , accusa Lo Russo riferendosi alla decisione di uscire dall'osservatorio Tav, "è coreografia". Oppure, "mancanza di stile", come su alcune nomine della cultura.

"Tutta una serie di proclami e di atteggiamenti politico programmatici che avevano caratterizzato la campagna elettorale - dice Lo Russo - si sono andati a schiantare contro il fatto che le politiche messe in campo dal centro sinistra in questi anni non erano sbagliate, erano politiche giuste. Il bando periferie vinto ieri dalla città di Torino, ad esempio - prosegue l'esponente Pd - è frutto del lavoro della precedente giunta. La seconda motivazione è che tutte le politiche annunciate in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle non sono realizzabili".

