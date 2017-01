Torino, 30 gen. (askanews) - In attesa dell'imminente inaugurazione, il Torino Outlet Village organizza il primo Job Day per annunciare ufficialmente l'apertura delle candidature a partire dal 1 febbraio 2017 per gli oltre 600 posti di lavoro che saranno offerti dalla struttura una volta a pieno regime.

Gli interessati dovranno accedere al sito www.torinooutletvillage.com nella sezione "Lavora con noi", dove troveranno le indicazioni per registrare il proprio curriculum ed essere inseriti nel database, a cui i marchi presenti al Torino Outlet Village, che saranno gli effettivi datori di lavoro, attingeranno per la ricerca dei profili a loro necessari. Le posizioni ricercate saranno principalmente: store manager, vice store manager e addetti alla vendita. Accederanno di diritto al database anche i 400 candidati che hanno partecipato al progetto di formazione realizzato in collaborazione con Comune di Settimo Torinese, Enaip Piemonte e Città Metropolitana. Il corso di 60 ore focalizzato su tecniche di vendita e gestione del cliente, retail & visual merchandising e inglese, è stato riservato ai giovani disoccupati residenti nell'area attigua all'insediamento e somministrato da docenti a loro volta formati dal management del Torino Outlet Village.

Per mantenere alti standard di servizio, la direzione di Torino Outlet Village ha creato la Retail Academy, che offrirà ogni anno un percorso di formazione gratuita a tutti i dipendenti dei propri marchi. "Il recruitment e la formazione del personale - riferisce in una nota Arcus Real Estate, la società italiana che sviluppa e gestisce grandi progetti immobiliari nell'ambito del retail di lusso, tra cui il Torino Outlet Village - sono tra i servizi che offriamo ai nostri brand partner. L'esperienza ci insegna che la quasi totalità degli assunti viene effettivamente selezionata all'interno del nostro database di candidati". "Si tratta di un progetto di carattere sperimentale, sostenuto dalla Regione Piemonte nell'ambito di una misura che si propone di garantire uno stretto collegamento tra la formazione professionale e il mondo del lavoro", afferma Giovanna Pentenero, Assessora al Lavoro della Regione Piemonte che ha annunciato l'intenzione di replicare l'iniziativa in altre circostanze.