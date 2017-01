Torino, 24 gen. (askanews) - Torna in vigore il vecchio orario per le slot machine a Torino, cioè dalle 10 alle 2 del mattino, almeno fino a quando non si pronuncerà il Tar del Piemonte. La sindaca di Torino, Chiara Appendino aveva limitato l'orario delle slot negli esercizi commerciali a 8 ore al giorno. Ma il Consiglio di Stato qualche giorno fa si è pronunciato a favore di un ricorso che si opponeva al provvedimento.

"Considerati tutti gli interessi coinvolti e in particolare la tutela della salute pubblica" il Comune fa sapere di essere pronto a sollecitare "una tempestiva fissazione dell'udienza di merito presso il Tar del Piemonte".

La sindaca di Torino ha poi accolto la richiesta del sindaco di Collegno, comune della prima cintura del capoluogo piemontese, a istituire un tavolo per un confronto con le associazioni di categoria.