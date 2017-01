Torino, 26 gen. (askanews) - Al momento l'ipotesi dell'ex caserma di via Asti è esclusa. E' quanto riferisce in una nota congiunta la prefettura di Torino, assieme al Comune e alla Compagnia di San Paolo (che supporrà i progetti di integrazione legati al trasferimento dei profughi dall'ex villaggio Olimpico), sul possibile utilizzo della ex struttura militare rilevata nel 2015 dal Demanio dalla Cassa depositi e Prestiti, per accogliere gli stranieri e i rifugiati che oggi occupano le palazzine dell'ex Moi a Torino, come invece riportato da alcune cronache locali. "A proposito delle possibili soluzioni abitative per i migranti che occupano le palazzine dell'ex Moi, - si legge nella nota - nulla è stato ancora deciso e l'opzione prioritaria è quella di progetti che coinvolgano piccoli nuclei di persone dislocate in più luoghi della città escludendo al momento l'ipotesi dell'ex caserma di via Asti. La decisione su quali saranno le strutture destinate ad ospitare temporaneamente i migranti che lasceranno gradualmente le palazzine dell'ex Moi - conclude la nota - sarà assunta e poi comunicata nelle prossime settimane".