Torino, 17 gen. (askanews) - Dopo la Regione Piemonte anche l'amministrazione civica torinese si dichiara fermamente critica nei confronti degli aumenti annunciati per gli abbonamenti ferroviari sul Frecciarossa Torino-Milano. Per farvi fronte, informa una nota, la Giunta comunale si è già attivata per creare le condizioni affinché possa essere offerta al più presto, grazie ad Arenaways, una soluzione alternativa, a tariffe eque, per il servizio di trasporto pubblico su ferro tra le due città. L'interlocuzione con Arena rail e le associazioni dei pendolari, avviata già da alcuni mesi, sta portando a ottimi risultati. La compagnia alessandrina sta infatti seriamente pensando di rientrare sul mercato acquisendo le tracce del Frecciabianca di Trenitalia, in modo tale da offrire un servizio pendolari di qualità e a un costo accessibile per i lavoratori.